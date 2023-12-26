O araçlar artık emniyetin!

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi.

Söz konusu araçlar bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlandı. Lüks araçlardan iki tanesi Taksim Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, yoğun ilgiyle karşıladıkları yeni polis araçlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mithat Özdemir; "Olması gereken durum bu, sadece bununla ilgili değil. Bütün kara para aklayanlarla ilgili aynı işlemler yapılmalı. Son derece doğru, yapılması gereken, özellikle İçişleri Bakanlığı ile birlikte bu konuda duyarlılık arttı. Bu anlamda da kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Bunlardan da hesap sorulur, kamu adına" dedi.