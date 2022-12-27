Nwakaeme Suudi Arabistan'ı salladı!

Trabzonspor'daki 4 yıllık sözleşmesini şampiyon olarak tamamlayan Anthony Nwakaeme, Türkiye'deki performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakmıştı. Öldürücü şutları ve top saklama becerisiyle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcu skor katkısıyla da bu performansını taçlandırmıştı.

Bordo-Mavili formayla 4 sezonda 145 maça çıkıp 47 gol, 40 asistle oynayan 33 yaşındaki oyuncu için geçen sezonun sonunda teklif yağmıştı.

Dönmek istiyor

2 yıllık kontrat imzalamasına rağmen Suudi Arabistan'da çok mutlu olmadığı iddia edilen Anthony Nwakaeme'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öne sürülmüştü. Menajerler aracılığıyla Süper Lig kulüplerine bu durumunu ileten yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyor.