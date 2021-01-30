Trabzon'da küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, 3 yıldır da yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan, konuşamayan ve yürüyemeyen 26 yaşındaki Yusuf Şentürk sadece Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki veriyor. 9 yıl önce trafik kazasında annesini kaybeden, ardından da hastalığı ilerleyince yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Şentürk, yaklaşık 3 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor. Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını, yengesi Nuran Şentürk yapıyor.Yusuf'un sadece Trabzonsporlu yıldız futbolcu Nwakaeme'ye tepki vermesi ve gülümsemesi , haberlerde ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trabzonsporlu Yıldız futbolcu Nwakaeme'yi harekete geçirdi. Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Nwakaeme süper kupaayı'da yanına alarak ,Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Şentürk'ün evine gitti. Yıldız futbolcu Nwakaeme ile Yusuf arasında duygusal anlar yaşandı.

Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü!



🔹Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı yaşayan ve sadece kendisinin videolarına tepki verdiği belirtilen Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti.



📎https://t.co/lDKtzGwkRM pic.twitter.com/VUxLzDiol8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021

"YUSUF'UN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI TEK DİLEĞİM"

Süper Kupayı Yusuf'a götüren Nwakaeme "İnstgram'daki mesajlarını gördüm, hepinize teşekkür ediyorum. Takım ile kupayı kazanmak istediğimde kupayı Yusuf'a götürmek istediğimi ifade ettim.Kupayı kazandık ve kupayı yanıma alarak Yusuf'un evine gittik. Onunla iyi bir zaman geçirip onu cesaretlendirip, sağlığına kavuşmasını diledim. Onun isteğini yerine getirdiğim için çok mutlu oldum.Yusuf beni görünce güldü,hareket etti.Yusuf çok mutlu olmuştu.Onun mutlu olması bizleri de mutlu etti. Yusuf'un sağlığına kavuşması tek dileğim,dedi.Nwakaeme ziyarette Yusuf'a imzalaadığı formasını hediye etti.

YUSUF, ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİ

Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını yapan yengesi Nuran Şentürk Nwakaeme'nin ziyaretinden çok memnun kaldığını ifade ederek,Yusufumuzun hayali gerçekleşti.Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'yi karşısında görünce çok daha hareketlenip,çok daha gülümsedi. Nwakaaeme yanında getirdiği süper kupayı Yusuf'uma gösterdiğinde Yusuf çıldırmış gibi sevindi.Trabzonspor başkanına, yönetimine ve futbolcu Nwakaaeme'ye evimize ziyarete gelmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz,dedi

Ziyaret sonras Nwakaeme,Yusuf ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çekildi.Bu anlar Trabzonspor'un resmi sitesinde yayınlandı.