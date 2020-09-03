Nusret’te hırsızlık skandalı!

Arkadaşları ile birlikte yemek yiyen bir polis, kendisine hediye edilen pırlanta kaplı kol düğmelerinin çalındığını ifade ederek ünlü restoranda çalışan garsondan şikâyetçi oldu.

Nusr-Et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin İstanbul Etiler'de bulunan Nusret Steak-House'da hırsızlık meydana geldi. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Etiler'de bulunan Nusret Steak-House'da yaşandı. Bir arkadaş grubu ile ünlü mekâna yemek yemeye giden polis memuru C.Ö.'ye yabancı uyruklu bir arkadaşı lüks marka ve pırlanta kaplı kol düğmeleri hediye etti. Hediyeleşmenin ardından arkadaş grubu yemek yemek için hediye paketini masanın altına bıraktı.

'RESTORANDA KOL DÜĞMESİ YOK'

Yemeğin ardından bir süre daha mekânda oturan arkadaş grubu hesabı ödeyerek ayrıldı. C.Ö., Nusret Steak-House'dan ayrıldıktan yaklaşık 2 saat sonra kendisine verilen hediye paketini restoranda unuttuğunu fark ederek mekan yetkilileri ile telefonla irtibata geçti. Ancak restoran işletmesi yetkilileri C.Ö.'ye oturdukları masada herhangi bir paket olmadığını ya da kendilerine teslim edilmediğini aktardı.

NUSRET ÇALIŞANLARINDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Genç polis bunun üzerine karakola giderek kol düğmelerinin çalındığını ifade ederek şikâyetçi oldu. Polis memuru emniyette verdiği ifadesinde, "3 Şubat günü Etiler'de bulunan Nusret Steak-House'da arkadaşlarımızla birlikte yemek yedik. Yemek öncesinde aramızda kısa süreli hediyeleşme oldu. Bir arkadaşım bana altın ve pırlantalarla kaplı kol düğmeleri hediye etti. Yemek yediğimiz sırada hediye paketini masanın altına koyduk ancak mekândan çıktığımızda yanıma almayı unuttuğumu fark ederek restoran yetkilileri ile iletişime geçtik. İşletme hediye paketinin olmadığını söyledi. Sorumlularından şikâyetçiyim" diye konuştu.

'BOŞ KUTUYU ALDIM İÇERİSİNDE KOL DÜĞMESİ YOKTU'

Mekanda garson olarak çalışan ve söz konusu masaya hizmet veren H.K., ise ifadesinde, "Söz konusu masada 7-8 kişi oturdu ve hizmet verdim. Müşteriler kendi aralarında hediyeleşerek boş paketleri masanın altına bıraktılar. Daha sonra ayrıldıklarında masayı başka müşterilere hazırlarken boş kutulardan birisine

pasaport ve kalem konulabileceğini görünce şefime boş kutuyu göstererek aldım. İçerisinde kesinlikle kol düğmeleri bulunmuyordu" dedi.

Emniyetin işlemleri ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.