Nusret'e mini etek davası!

New York Post'un haberine göre, 2017'de Nusret'in New York'taki restoranında çalışan Peru asıllı Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Nusret'in kendilerine mobing yaptığını iddia etti.

Kısa etek iddiası

Nusret'in, çalışanları arasında ayrımcılık yaptığını iddia eden Maher, kendilerine zor işler verildiğini, Türk çalışanların ise korunup, "kollandığını" belirtti. Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan Cruz ise, kendilerine daha kısa etek giymeleri için uyarılarda bulunulduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz ay "bahşiş" davasını kaybetti

Nusret geçtiğimiz ay, 2019'da eski çalışanı tarafından açılan "bahşiş" davasını kaybetmiş ve 230 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.