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Nusret İngiliz basınının gündeminden düşmüyor

Geçtiğimiz ay Londra'ya şube açan Nusret, İngiliz basınının gündeminde. İngiliz The Sun Gazetesi, Nusret'e gidenlere, "Bunun çılgınca olduğunu düşünmüyor musunuz?" diye sordu.

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde şubeleri bulunan "salt bae" hareketinin mucidi Nusret, İngiliz basınının hedefinde. 

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Sun, Nusret'in fiyatlarını diline doladı. Müşterilerin ödediği hesap fişlerini manşetine taşıyan The Sun Gazetesi, Nusret'in fiyat listesi hakkında "çılgınca" başlığını kullandı.

Nusret'in ticari başarısını sosyal medya fenomenine dönüşmesine bağlayan gazete, Nusret'e giden İngilizleri, "Bunun çılgınca olduğunu düşünmüyor musunuz?" başlığını atarak eleştirdi.

The Sun’un aktardığına göre Nusret’in Londra'daki yeni restoranında yemek yiyen ilk müşterilerden biri, ailecek yedikleri yemek için 1.182 sterlin (15 bin TL) ödedi.

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