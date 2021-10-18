Nusret davayı kaybetti! Tazminat ödeyecek!

Dünyanın pek çok ülkesinde şubeleri bulunan Nusret, 2019 yılında çalışanları ile mahkemelik olmuştu. Nusret'in New York'taki şubesinde çalışan eski garsonları, Nusret'i bahşişlerine el koymakla suçlamış ve olay yargıya taşınmıştı.

Eski çalışanların açtığı tazminat davası iki yılın ardından sonuçlandı. Mahkeme Nusret'i haksız bularak, ünlü işletmecinin, 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemesine karar verildi.

Nusret, hakkında çıkan bahşiş iddiaları ile ilgili, "Arkadaşlarımın emeğinin karşılığına zerre kadar dokunma ihtimalim aklımın ucundan geçmez. Kul hakkı en büyük hassasiyetim, hayattaki tek korkum ve kırmızı çizgimdir. Bu şirket değerli çalışanlarıyla buralara gelmiştir. Benim terazimde yanlış olmaz. En büyük korkum yanlış anlaşılmaktır." açıklaması yapmıştı.

Nusret bir yandan hakkında açılan dava ile uğraşırken diğer yandan da İngiliz The Sun Gazetesi'nin eleştirilerine maruz kalıyor. Gazete Nusret'in Londra'da açtığı yeni restoranın fifyatlarını diline doladı. Ünlü gazete Nusret'e giden İngilizler için "Bunun çılgınca olduğunu düşünmüyor musunuz?" manşetini atmıştı.