Nusret, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yaptı!

Dünyada “Salt bea” hareketiyle tanınan Nusret, örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz yıllarda memleketi Erzurum'a külliye açan, İzmir ve Elazığ'daki depremzedelere maddi destek sağlayan ünlü et restoran zinciri Nusret bu sefer de Çocuk Esirgeme Kurumuna 1 milyon TL bağış yaptı.