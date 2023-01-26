Nusret, Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yaptı!
Ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe, Kapicciiiinoo adlı kahve dükkanından elde ettiği gelirin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı. Nusret, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte Çocuk Esirgeme Yurdundaki çocukları ziyaret etti.
Dünyada “Salt bea” hareketiyle tanınan Nusret, örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz yıllarda memleketi Erzurum'a külliye açan, İzmir ve Elazığ'daki depremzedelere maddi destek sağlayan ünlü et restoran zinciri Nusret bu sefer de Çocuk Esirgeme Kurumuna 1 milyon TL bağış yaptı.
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Nusret, 6 ay önce Maçka Palas'ta açtığı Kapicciiiinoo isimli kafenin gelirinin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.
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Nusret'i görünce büyük sevinç yaşayan çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise bugün Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki yavrularımızla birlikte Nusret'i ziyarete gitti.
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