Nursel Ergin'den şok itiraf!
Oyuncu ve sunucu Nursel Ergin, komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti. Ergin, komşusunun evinde yaşananları dinlediğini itiraf etti.
"Var mısın Yok Musun" yarışması ile üne kavuşan sunucu Nursel Ergin konuk olduğu "2.Sayfa" adlı magazin programında komşusunu gizlice dinlediğini itiraf etti.
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Nursel Ergin, ünlü oyuncu Pınar Deniz'in komşusu olduğunu belirtti ve Deniz'in Kovid-19'a yakalandığını herkesten önce onun evini dinleyerek öğrendiğini açıkladı.
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Nursel Ergin, "Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor" açıklaması yaptı.
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Meraklı komşu Nursel Ergin'in açıklamaları üzerine sosyal medyadan farklı tepkiler yükseldi.
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