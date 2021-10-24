Nuri Alço'yu bitiren icat!

ABD'de North Caroline State University'nin 4 öğrencisi kadınlar için harika bir buluşa imza attı. Üniversiteli 4 kafadar, mucidi oldukları oje sayesinde içkiye atılan uyuşturucu maddeleri tespit edebiliyor.

Renk değişiyorsa dikkat!

4 erkek öğrencinin tasarladığı, henüz deneme aşamasındaki oje, eğer içkiye uyuşturucu atıldıysa renk değiştirerek uyarı veriyor. Undercover adı verilen oje ile özellikle gece kulüplerinde istenmeyen hadiselerin yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nuri Alço taktiği tarihe karışabilir

Dünya genelinde içkiye karıştırılan yabancı maddeler nedeniyle binlerce tecavüz vakası olurken yeni oje teknolojisi sayesinde bu tuzağın önüne geçilmesi planlanıyor. Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço ile özdeşleşen "içkiye ilaç atma" tuzağı yeni teknoloji ile tarihe karışabilir.

Kozmetik değil koruyucu ürün

Play Tuşu'nda yer alan habere göre bir yatırımcıdan 100 bin dolar bağış alan oje projesi, bir kozmetik ürünü olmaktan ziyade koruyucu bir ürün olmayı hedefliyor.

Önce "pipet" sonra "oje"

2017 yılında ABD'de 3 lise öğrencisi icat ettikleri pipetle benzer nitelikteki tecavüz olaylarının önüne geçmeyi hedeflemişti. GHB ve keratin gibi uyuşturucu maddelere temas ettiğinde mavi renge dönen pipet ABD basınında geniş yer bulmuştu.