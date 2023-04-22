Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz bugün buruk bir sevinç içindeyiz. Yaşadığımız depremlerin acısı içimizde. Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Depremzede kardeşlerimize çifte bir sevinç yaşatmak için buradayız. Sarılamaz denen yaraları saracağız acı hatıraları birlikte sileceğiz. Bugün Gaziantep’imizde Kahramanmaraş’ımızda yeni yuvalarımızın anahtarını teslim ediyoruz.

'Devlet millet el ele verdik'

Biliyoruz ki sevdamız ne kadar büyükse imtihanımız da o kadar büyük demektir. Depremlerle sellerle karşılaştık, çok şeyler kaybettik ancak hiçbir zaman yılmadık. Devlet millet el ele verdik. Beraberliğimizden güç aldık. Asrın dayanışmasında birlikteyiz diyerek güç verdiniz. Sizlerle beraber yol yürüdük. Anahtarlarımızı bugün teslim etmeye başladık. 15 gün sonra sözleşmeleri yaptık. Toplamda 106 bin konutun sözleşmesini yaptık.

Bir yılda 319 bin konutumuzu teslim edecek şekilde toplamda 650 bin konut yaparak afet bölgemizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Gaziantepli kardeşlerim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olacaktır. Sözlerimizi yerine getirene kadar sizlerin yanında olacağız. Bu söz güçlü Türkiye'nin sözü.

44 günde yapımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.