Nuray Babacan’ın hayali AK Parti raporu duvara tosladı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, ‘SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok’ başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Raporu hazırladığı iddia edilen SETA ise; “Çeşitli medya platformlarında iddia edilen içerikle ilgili bir SETA raporu bulunmamaktadır.” açıklaması ile Nuray Babacan’ın uydurma raporunu net bir şekilde yalanladı.

Gönlünden geçenleri hayali raporlara bağlayarak yazıya dökme ve manipülasyona dayalı habercilik anlayışını alışkanlık haline getiren Babacan geçtiğimiz günlerde de Fransız liselerinin kapatılmasını din derslerine bağlayan yalan bir haber yapmıştı.