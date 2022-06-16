Numan Kurtulmuş'un ekonomiye dair açıklamaları bir grup medya tarafından hep bir ağızdan tek dille çarptırıldı

TGRT Haber’de Ercan Gürses’in programında "Geçmiş dönemde Türk Lirası'nın çok değerli olması Türkiye'yi ithalat cennetine dönüştürmüştü" tespitini yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamaları bazı basın yayın organlarında hep bir ağızdan, kasıtlı olarak çarptırıldı. Hiç ilgisi yokken sanki Numan Kurtulmuş Türk Lirası'nın değersizliğinden memnunmuş gibi gösterilmeye çalışıldı.

Ekonomi biliminden ve dünya ekonomisinin gerçeklerinden bihaber kadrolar, gün gibi açık gerçekleri saptırmaya, algı yöneterek, olmayanı oldurmaya, söylenilmeyeni söylenmiş gibi yapmaya devam ediyor.

Ortaya koyulan bu cahilce ve hatta kötü niyetli yaklaşımlar Türk medyasının değerini günden güne düşürmeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber’de Ercan Gürses’in programına konuk oldu. Türkiye ve dünya ekonomisine dair dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş’un “Türk Lirası'nın değersizleşmesinden memnunmuş gibi gösterilmeye çalışlan açıklamaları aslında şu şekildeydi;

“…bu anlamda paramızın belli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı da var: İhracatı artırmış oluyoruz, ama buradaki dengeyi kurmak lazım. Eski dönemde maalesef Türk Lirası çok değerliydi, 1 lira neredeyse 1-1.20 dolar seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa, bizim ürettiğimiz şu kalem dahil her şeyi daha ucuza dışarıdan ithal eder bir noktaya gelmiştik. Çok şükür son yıllarda, 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma dayalı, istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Yani dövizin çok değerli olması, Türk Lirası'nın çok değerli olması ya da değerinin çok düşük olması arasında bir denge oluşacaktır inşallah, bunun için gayret sarf ediliyor…”

İşte haber yerine algı peşinde koşan bazı medya kuruluşlarının paylaşımları: