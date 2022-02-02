Numan Kurtulmuş'tan Yunanistan'a tepki: Yeter artık!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan Yunanistan'ın tavrını lanetlediğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeter artık. Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan sözde AB üyesi Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyor, uluslararası kuruluşları, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.