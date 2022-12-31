Numan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında, "2022 birçok alanda zorluklarla mücadele ettiğimiz bir yıl olmanın yanında ülkemiz ve milletimiz için birçok müjdeli haberin gururunu da yaşadığımız bir yıl olarak tarihe geçti." diyerek şunları söyledi:

"Küresel koronavirüs pandemisinin yol açtığı ve ülkemizi de etkileyen ekonomik sorunlara karşı büyük bir cesaret ve fedakarlıkla halkımızın yanında olmayı sürdürdük.

Asgari ücretlimize bir yıl içinde 2 ücret güncellemesiyle, emeklimize, memur ve işçimize yaptığımız rekor maaş artışlarıyla, sözleşmeliye kadroyla, 3600 ek göstergeyle, EYT'yi herkesi kapsayacak şekilde çözerek halkımızın taleplerini yerine getirdik.

Vatandaşlarımızın konut ihtiyacına destek olmak amacıyla TOKİ ile Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde Cumhuriyet Tarihinin en büyük Sosyal Konut projesini başlattık.

İlklerin ve simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsünü Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde halkımızın hizmetine açtık.

Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu başarılara yenilerini ekleyerek Madrid’deki NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtıra imzalayıp Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş olduk.

Uluslararası kamuoyunun sadece seyrettiği Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi için tüm muhataplarla hassas bir diplomasi trafiği yürüterek tarafları BM gözetiminde İstanbul'da kurduğumuz masada bir araya getirdik.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve neredeyse tüm insanlığı etkileyecek olan tahıl sevkiyatı problemini Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması ile çözdük.

Yerli ve milli imkanlarımızla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz SİHA'larla, deniz platformlarıyla, kara araçlarıyla, füzelerle, insansız kara ve deniz araçlarıyla, elektronik harp sistemleriyle güvenlik güçlerimizin sahadaki gücüne güç kattık.

2023 yılında satışa sunulacak olan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG ile milletimizin bir hayalini daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadık.

Hizmet ve eser siyasetiyle büyük mesafe katettiğimiz AK Parti iktidarları olarak her alanda vesayeti sonlandırarak aziz milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmeyi başardık.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılıyla başlayacak yeni dönemin dünyada Türkiye Yüzyılı haline dönüştürülmesi hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz.

"Türkiye Yüzyılı" dünyada sözü kuvvetli, gücü etkili bir Türkiye’nin yüzyılı olacaktır.

2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."