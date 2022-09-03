Numan Kurtulmuş'tan TİP'li Şık'a sert mesaj!

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:

"Seçim inşallah vaktinde, 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Erken seçim iddiası her seçimden önce olan şeylerdir. Seçimler vaktinde gerçekleştirilecektir. Her gün seçim olacakmış gibi çalışan bir partiyiz. Seçim kampanyaları için hazırlığımızı yapıyoruz.

Teşkilatları en yakından tanıyan siyasetçilerden biriyim. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşkilatlarımız 2023 seçiminin hayati bir seçim olduğunun farkında. Özeleştiriyi iyi yapan bir siyasi hareketiz. Teşkilatlarımız heyecanlı. Cumhurbaşkanımızın gittiği illerde büyük bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Halkın ilgisi ve desteği devam ediyor.

"Gönüllerden düşmemek gerekiyor"

Gönüllere girmeyen bir partinin 20 yıl iktidarda kalması mümkün değil. Halkın gönlünden düşmemeyi başarmak gerekiyor. Gittiğimiz yerlerde STK'larla da bir araya geliyoruz. Eleştirilerin hepsini alıyoruz ve talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Halkı dinlemeyi çok iyi bilmek lazım. Samimi olmak çok önemli. Yasta sevinçte bir araya gelirseniz AK Parti gönülden düşmemeyi başaracaktır.

"Darbeler dönemi sonlanmıştır"

Darbeler dönemi sonlanmıştır. Millet iradesi 15 Temmuz'da etkisini koymuştur. Cumhurbaşkanının eşi başörtülü diye selam vermeyenlerin olduğu günleri unutmayın. Milletin sözünün üstünde söz yoktur.

Cemevleri meselesi

Alevilik, Sunnilik siyaseten halledebilecek bir mesele değildir. Siyasetin böyle bir görevi yoktur. Cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde adımlar atılıyor. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Kimse bu konularda ayrıştırıcı üslup içine girmemeli. Bu konu Türkiye'de ayrışma alanı olmamalıdır.

Gülşen'in tutuklanması

Tutuklama kararı nasıl verildi, bu hukuki bir süreç. Herkes, özellikle toplumun önünde olanlar söyledikleri her söze ve davranıla dikkat etmesi lazım. Hiç kimsenin bir başka grubu kötülemek, şeytanlaştırmak hakkı yoktur. Herkesin ağzından çıkan lafa dikkat etmesi lazım.

Tek kelime akımı

Belki demokrasi ve özgürlük olabilir. Tek kelime olacaksa o zaman demokrasi olsun. Ben bunun kıymetini bilelim diye söylüyorum.

Af gündemi

Geçmiş dönemde de af olarak değil de infaz erteleme şeklinde oldu. Hiçbir devletin vatandaşa karşı işlenen suçta affetme yetkisi olmamalıdır. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affeder ya da affetmez. Ancak gündemimizde af konusu bulunmuyor.

Ahmet Şık'ın "parti kapatma" açıklaması

İlk okuduğumda hakikaten hayret ettim ve çok üzüldüm. Türkiye'nin en büyük partisi, on milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasi parti. Sen çıkıyorsun "Siyasi parti muamelesi yapmayacağız" diyorsun. Sen kimsin? Bunlar kabul edilemez. Bir tek idam edeceğiz dememiş. Bunlar demokrasi adına acınası düşünceler, faşizan düşüncelerdir. Bunlar demokrasiyi zehirleyen sözlerdir. Parti dediğiniz kurumsal bir yapıdır. Partileri kapatacak olan millettir. Yassıada mahkemelerini bekliyoruz, demediği kalmış.

Enflasyon konusu

İnsanlık tarihinin belki uzun dönemdir yaşadığı en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız. Dünya ekonomisi hiç yaşamadığı evrede. Enerji meselesi başlı başına bir sorun. Gıda krizi, burada Türkiye tahıl sevkiyatı için öncülük yaptı.

Çok zor bir süreç. Bu tablo şu 2 sonucu ortaya çıkardı; yüksek enflasyon, duraklama. Bu olumsuz tablo içerisinde Türkiye, pozitif büyüyerek ayrıştı. Ekonomide üretim ve alım gücü önemli. Türkiye yakaladığı büyüme trendini sürdürecek. Tezgah dağılırsa dağılan tezgahı toplayamazsınız. Enflasyonun farkındayız. Devlet tüm gücünü seferber etmiş durumdadır.

NATO'nun 30 Ağustos tweetini silmesi

NATO'da çifte standart ortaya çıktı. Tersi olsaydı NATO'yu başlarına yıkarlardı. Türkiye çok kuvvetli tepki verdi.