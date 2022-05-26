Numan Kurtulmuş'tan Sezai Karakoç mesajı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. İki günlük program çerçevesinde Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumuna katıldı.

Sempozyumun açılış konuşması yapan Kurtulmuş, Karakoç'u, Diyarbakır'da, kendi memleketinde anmanın, anlamaya çalışma sempozyumun bundan sonra uluslararası olma niteliğinin daha da artırılarak uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni etti.

"Sezai Karakoç, diriliş cephesinin yılmaz bir savaşçısıdır"

Kurtulmuş, “Bu, onun hem abidevi bir şahsiyet olması hem de hangi alanda ne iş yaptıysa en iyi şekilde yapmış olmasından kaynaklanıyor. Hem de çok yönlü bir şahsiyet olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin yakın döneminin en büyük şairlerinden birisidir. Türkiye'nin son 2 asırlık fikri mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından birisidir. Sezai Karakoç, diriliş cephesinin amansız yılmaz bir savaşçısı, diriliş davasının önemli bir işçisidir. Dizeleriyle bize gerçekten mağlup olmadığımızı, küllerimizden doğabileceğimizi öğreten kendisi, bu dünyada olmasa da hatırası bu dünyadadır. Allah onun gölgesini bu milletin üstünde ebedi kılsın. Diyarbakırlı, Erganili ama Sezai Karakoç nereli derseniz bütün büyük medeniyetimizin sesinin ulaştığı geniş coğrafyamızdandır" dedi.