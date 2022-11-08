Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk ekranlarında yayınlanan “Açık ve Net” programında canlı yayında Kübra Par’ın sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'de başörtüsü meselesi fiilen çözülmüş bir meseleydi. Başörtüsü meselesini konuşurken farazi bir meseleyi konuşmuyoruz. Türkiye'nin geçmişinde önemli bir yer edinen meseleyi konuşuyoruz.

Parlamentoda gönlümüz arzu ederki böylesi hak ve özgürlük alanını genişleten bir düzenleme burada kabul edilsin. Başörtüsüyle ilgili hak ve özgürlüklerin genişletilmesi konusunda parlamentodaki tüm partilerlede oturup konuşulması, diyalog sürecinin açık tutulması son derece doğaldır.

Sayın Bahçeli, Türkiye'nin hayrına olan, geniş kesimlerin bütünleşmesinden yana bir tavır içerisinde oldu. Farklı bir ses çıkacak mı diye ön kabulle ileri geri şeyler söyleyenler oldu. Bahçeli devlet adamı vasfına yakışır şekilde son derece yakışan bir şeyi ortaya koydu.

TBMM'de grubu bulunan bütün partiler bir samimiyet sınavından geçecek. Gelin bu sorunu ilanihaye sonlandıralım ve bu parlamentodaki herkesin ortak başarısı olsun.

HDP'nin içerisinde terör örgütüne yakın duran bazı unsurların varlığına şunu söylüyoruz; HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek. HDP bu mesafeyi başarırsa Türkiye siyasetinde sorun kalmaz. Keşke dağla, terörle, silahla, bombayla arasına mesafe koyabilseler. Biz bunları konuşmaktan keyif alıyor değiliz.

Masanın yedinci ayağı olmaları bir suçlama değil. 6 artı1'lik masa bir ortak aday çıkaracaksa bu aday HDP'den oy almayacaksa yarışa dahil olması mümkün değil. HDP'nin desteğini çantada keklik olarak görüyorlar, hem de HDP ile görünmemek istiyorlar. Biz oradaki tavra bunu söylüyoruz. HDP bu masanın bileşeni mi, değil mi? Ruhu var kendisi yok. Oradaki masanın bileşenleri neye karar veriyorlarsa kendileri versinler.