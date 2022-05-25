Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'deki canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun siyasette izlediği üslubunun ibretamiz olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sürekli saldıran, sürekli nezaketsizlik kalıplarıyla konuşan, sürekli bir saldırganlık içerisinde. Belki kendisinin adaylığıyla ilgili şüpheler, sorular artıkça kendi tarafını da konsolide etmek için bir tavır içerisinde. Yalan söyleyerek, hakaret ederek, tehdit ederek. Bu tarz, Türkiye siyasetini kirleten bir tarzdır. Zehirli bir dildir. Haksız bir dildir. Söyledikleri aynı zamanda büyük bir mantık hatası ve çelişkilerle dolu. Dolayısıyla bu nefret dilini, nezaketsizliği, saldırganlığı kategorik olarak reddediyoruz. Bu doğru değildir. Türkiye siyasetine yapılmış olan büyük kötülüklerden birisidir."

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı en iyi bilenlerden biri olduğunu, 15 Temmuz akşamında nereye kaçtığını ve gizlendiğini herkesin bildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da can pahasına demokrasi mücadelesi veren Sayın Cumhurbaşkanımızı ve etrafındaki insanları 'kaçacaklar' diye bir şekilde töhmet altında bırakmak da tam manasıyla edepsizliktir. Bir anlamda kendi geçmişlerindeki o kaçışların hatırlatılmasından da duydukları rahatsızlıktır. İki tane vakfı hedef alarak ortaya koymuş olduğu tamamıyla FETÖ vari bir söylemdir. Bu yaptıklarıyla tamamıyla FETÖ'nün amaçlarına hizmet ediyorlar. Bunun nefret, kutuplaştırma, ötekileştirme ve çatışma dilini artırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini kendisinin görmesi lazım. Bizim siyaset ve devlet geleneğimizde böyle bir şey yok."