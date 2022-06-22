Numan Kurtulmuş'tan Habertürk'te önemli mesajlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV ekranlarında yer alan "Habertürk Gündem" programında Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sadece Türkiye ekonomisi değil, dünya ekonomisiyle de ilgili son derece zor bir süreçten geçiyoruz. Öncelikle pandemi şartlarının ortaya çıkardığı ağır tabloyu görmeliyiz. Tedarik zincirinin kırılması, küresel enerji krizi gibi tüm dünya bir türbülansın içine girmişken ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı çok zor bir süreci beraberinde getirdi.

Yüzde 40 oranında zam

Temmuz ayıyla birlikte çalışanlarımızın hayat kalitesini artıracak bir dokunuş yapılacak. Bu dokunuşun yüzde 40 seviyelerinde olacağını düşünüyorum.

cil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun için alım gücünün desteklenmesini temin edilmesi lazım. Orta vadede tarımsal alanların daha fazla ekilmesini sağlamak. Tarım Bakanımız bu açıklamayı yaptı. Tarımsal ürünlerdeki fiyatların aşağı çekilmesi. Dar ve orta gelirli vatandaşımızın daha rahat konut alabilmelerini sağlamak için sadece kredi değil aynı zamanda ucuz arsa üretimi düzenlemelerinin yapılması. Bunlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapılıyor. Yakın planda ailelerin alım gücünü arttıracak tedbirleri temin etmemiz lazım.

"Bütçe 124 milyar fazla vermiş oldu"

Her zaman dünya ekonomisi ve ulusal ekonomiler iç içedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç her iki dinamikleri çok daha yakınlaştırmıştır. Ukrayna-Rusya arasında tahıl dünya piyasalarına çıkmıyorsa bundan hiçbir ekonomi kolay kolay kendisini koruyamaz. Ekonomi ile ilgili öngörülebilir olmak meselesi bu. Şu anki şartlar içerisinde çok dinamik süreçten geçiyoruz. Örneğin Türkiye'nin ilk 5 aylık performansı bütçenin 124 milyar fazla vermiş oldu. Biz hala bütçe disiplinini koruyan ülkeyiz. Türkiye enerji hariç cari fazlası veren bir ülke.

Enerjide dışa bağımlıyız

Maalesef enerjide dışa bağlıyız. 2018'de devreye soktuğu kendi milli yerli kömür hamlesini çok değerli görüyoruz. İhracatımız 240 milyar dolar seviyesine geldi. İstihdam pandemi öncesi dönemine dönmüş oldu. Baktığınızda Türkiye ihracatını yapan, istihdam üreten bir ülke. Temel sorun hayat pahalılığı. Dengeleri bozmadan bu anlamda tedbirleri alıyoruz.

Turizm gelirleri vurgusu

Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz. Kuruvaziyer turizmiyle ilgili olarak uzun süre yakalamadığımız rakamları yakalamışız. İstanbul ve Antalya'da otellerin büyük doluluk yaşadığını görüyoruz. Yaz aylarıyla birlikte tarım ürünleri aşağı doğru seyretmeye başladı.

Tedarik zincirini kırdırmadık

Hiçbir şekilde biz pandemi sürecinin başından itibaren tedarik zincirlerini kırdırmadık. Türkiye'de herhangi bir mal yok satmadı. Pahalı oldu, oynaklık oldu ama sonuç itibariyle tedarik zincirleri kırılmadı.