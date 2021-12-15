Numan Kurtulmuş'tan 'ekonomik OHAL' açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de ekonomi hayatıyla ilgili ciddi şekilde işleyen mekanizma asgari ücret tespit komisyonudur. Bunun bir an önce açıklanması beklentiler için önemlidir. Çalışma Bakanlığı’mız saha araştırmalarını yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri masaya geldi. Biz en başından beri söylüyoruz herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret olacaktır. Vatandaşın alım gücünün takviye edilmesi bakımından Türkiye’de ciddi bir asgari ücret artışı yapılması gerekiyor.

Beklentiler bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde belirlenecek. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir asgari ücret olmasıdır. Müzakereler devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir.

(Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret teklifi hakkında) Benim de gönlümde dolar bazında asgari ücret verilmesidir. Bu anlamda işçi sendikaları da orada olduğu için o talepleri de karşılayacak makul bir asgari ücret ortaya çıkacaktır. Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından sağlıklı bir yol değildir.

EKONOMİK 'OHAL' TARTIŞMASI

Enflasyona sabit gelirli yenilecek iddiası gündeme geldi) Saçma sapan bir iddiadır. Düşünülemez Türkiye ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Dövizdeki fiyatlama konusunda serbest Pazar fiyatları hakimdir. Stokçuluktan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı hükümet her türlü tedbiri alır. OHAL’in konuşulması bile yanlıştır. Hükümet her türlü kontrolü yapmakta zorunludur. Tedbirini almak zorundadır. Ekonominin genel gidişatını korumak ve vatandaşı fiyat baskılarından korumak amaçtır.

2021 itibarıyla en güçlü yönümüz bütçe dengesidir. 1.7’dir dünya ortalamasının çok altında bir bütçe dengesine sahibiz. Büyük bir avantajdır. Hükümet sadece asgari ücret değil memurların ve onların emeklileri ile ilgili de ilave baskıları kaldıracak ayarlamaları yapacaktır.

Bunlar vergi olarak dönmeyecektir. Her sene asgari ücret konuşulur bu sene neden daha fazla ilgi ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki oynaklık dolayısıyla mallar olağanüstü pahalılaştı. Bu yeni durum karşısında korunması ve alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemleri kıyasla çok daha önemli bir hale geldi. Temel perspektifimiz vatandaşımızı enflasyona ezdirmemektir.

TÜİK RAKAMLARI TARTIŞMASI

Matematik hesaPlama içerisinde TÜİK bunu yapıyor ve biz resmi olarak hesaplamalarımızda TÜİK’in açıkladığı rakamlar itibar etmek durumundayız. Herhangi bir konuyla ilgili devletin kurum ve kuruluşlarına olan itibar ortada kalmazsa o zaman kimin sözüne güveneceğiz? Herhangi bir Ankara’da Altındağ’da bir mahallede olay oldu. O gece öyle tweetler atıldı ki zannediyorsunuz ki Ankara yıkılıyor. Sorumsuzca tweet üzerinden bilgiyi paylaşana mı güveneceğim Ankara’da güvenliği sağlamakla ilgili resmi kuruma mı güveneceğim. O kurumları reforme edebilirsiniz bunlar ayrı bir konudur. Devletin resmi kurumlarına fikirlerine istatistikten bahsediyorsak rakamlara itibar etmeliyiz ki ortada kafa karışıklığı kalmasın.

Türkiye’nin akredite edilmiş tek istatistik kurumu TÜİK’tir. Bu yöntemlerin hepsi test edilmiştir. Türkiye ve diğer ülkelerde test edilmiş ve resmi rakamı ortaya koyuyor.

"ÜRETİM İÇİN VERİLEN PARANIN DÖVİZE YATIRILMASI DOĞRU DEĞİL"

Üretim için verilen paraların bir şekilde dövize yatırılmasının doğru olmadığını işaret ettim. Bunlar kimdir hepsinin takip edilmesi lazımdır. İlgili kurumların vazifesi bunları takip etmektir.

Bunun üzerinden de algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Bu anlamda da bu algı tersine dönmüş oldu. Az bile söylemiş diyen medyanın içerisinden arkadaşlar da oldu.