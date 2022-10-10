Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Herkesi mutlu edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayında "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Başörtüsüne anaysal düzenleme

"CHP'nin hazırladığı başörtüsü düzenlemesinde, gelecekte başörtüsü meselesinde yasakçı zihniyetlere kapı aralayan sakıncalı maddeler vardı. Biz de meseleyi anayasal zemine taşıyarak bu konuyu kalıcı olarak çözüme kavuşturmak istiyoruz.

Ekonomi başlığı

Bu küresel bir sorun. Pandeminin başlangıcında çok büyük bir ekonomik bunalımın içerisine girildi. Artık bütün ülkelerin kapısına dayanılmış oldu. Büyün bunlara baktığınız zaman ekonomiyi tek rakamla değerlendirilmeyeceğini görmüş oluyoruz. Türkiye burada pandeminin başından beri büyümede gaza basmayı tercih etti. Üretimini, ihracatını artırdı. 2022 yılında bütün dünya küçülürken Türkiye'de büyüme gerçekleşti.

Asgari ücret ve memur maaşları

Bu yıl sonu, herkesin mutlu olacağı bir asgari ücret düzenlemesi olacak. Ayrıca memur ve emeklilerimizin aldıkları maaşlarda da çok ciddi iyileştirmeler sağlanacak. Asgari ücrete gelecek zam enflasyonun üzerinde olması lazım ki vatandaş mağdur olmasın.

İşsizlik oranı

Türkiye'de istihdam rakamları pandemi öncesindeki rakamlara geri döndü. Yeterli midir değil tabii ki. Fakat Türkiye'nin ekonomide gaza basmasıyla uzun bir dönemin ardından işsizlik rakamları yeniden tek hanelere indi.