Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan'ın sözlerine yanıt!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçmen kitlesinin, Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirterek "İkinci turda öyle ümit ediyorum ve öyle olacağını düşünüyorum, Kılıçdaroğlu'na destek vermelerini çok mümkün görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek olunacaktır." dedi.

Ali Babacan'ın sözlerini değerlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Eğer Cumhur İttifakı anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım.' derse ona da hazırız." açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, bu sözlerin, hemen seçimin arkasından mağlup olmuş bir ittifakın ortağı tarafından yeni bir siyasal konum elde etmek gayesiyle söylenmiş olabileceğini, bunu, çok dikkate alınacak bir çıkış olarak görmediğini söyledi.

Kurtulmuş, "Dolayısıyla başkasının ne amaçla söylediğini bilmediğim bir konuya yorum yapmam ama biz siyaseti kapalı kapılar ardında değil, al-ver pazarlıklarıyla değil, söylediğimiz her sözü milletin önünde söyleyerek yapmaya alıştık. On yıllar boyunca böyle siyaset yaptık. Ondan dolayı da başarılı olan bir siyasi hareketiz. Biz zaten teklifimizi yapıyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilebilir. Bununla ilgili aksayan, eksik taraflar neyse bunlar konuşulabilir." değerlendirmesini yaptı.