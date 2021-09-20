Numan Kurtulmuş: "Z kuşağında birinci AK Parti"

Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Kurtulmuş, konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayırdı. Kurtulmuş gençlere seslenerek, kamp biter bitmez 2023 ve 2024 seçimleri için "vira bismillah" diyeceklerini belirtti.

"İstanbul'da yarım kalan bir hesap var"

Kurtulmuş, partisinin İstanbul teşkilatına yerel seçimde başarı sözü verdi. Kurtulmuş, "İstanbul inşallah yeniden güçlü bir konuma gelecek. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacağız. Bir de İstanbul'da yarım kalan bir hesap var, geçen seçimden malum. O hesabı da 2024'te inşallah sandıklarda göreceğiz ve AK Parti, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanacak inşallah." ifadesini kullandı.

"Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır"

Z kuşağı tartışmalarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşle eş zamanlı olarak başlatıldığını anımsatan Kurtulmuş, "Z kuşağı" meselesinin bir algı operasyonunun parçası olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Bu Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır. Şunu demeye başladılar: ’Efendim genç kuşak AK Parti’den uzaklaşıyor'. Bütün bunları söyleyebilmek için Z kuşağı meselesini getirdiler." dedi.

"Gençlerde birinci parti açık ara AK Parti'dir"

Genç kuşağın Türkiye'nin garantisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, muhalefetin "Z kuşağı" olarak tanımladığı kuşağın AK Parti'ye yöneldiğini belirtti. Kurtulmuş, "Onlar Z kuşağı etrafında fırtınalar yaratıyorlar ya! Biz de diyoruz ki hiç meraklanmayın, sizin Z kuşağı diye tanımladığınız en genç kuşak Türkiye’nin garantisidir, geleceğinin garantisidir. Ve inşallah çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. Türkiye’nin teminatı da Türkiye’nin en genç kuşağıdır. Dünyayı daha iyi görmeyi, daha iyi eğitim almayı, daha ciddi şekilde sosyalleşmeyi başarabilecek imkanları olan bir kuşaktır. Onun için istedikleri algıyı yapsınlar, hiç bunlara takılmayın, gerçekleri kendileri de görüyorlar. Kendileri de anket yaptırıyorlar, bütün yapılan anketlerde onların Z kuşağı dediği 18-30 yaş arasındaki gençlerde birinci parti AK Parti’dir hem de açık ara AK Parti’dir." ifadelerini kullandı.