Numan Kurtulmuş: Türkiye artık küresel aktör, Erdoğan dünya lideri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğine değindi.

Erdoğan'ın başarılı diplomatik stratejisi sayesinde Türkiye'ye ve dünyaya önemli katkılar sunan adımlar atıldığına dikkat çeken Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, ardından New York’ta BM Genel Kurulu Toplantılarında ülkemizin küresel barış vizyonunun dünya liderlerine ve kamuoyuna etkin şekilde anlatılması...

Tahıl koridoru açılarak küresel kıtlık riskinin azaltılması. Ukrayna ve Rusya arasında savaş esirleri değişiminin sağlanması… Güçlü ve Büyük Türkiye’nin uluslararası gündemdeki yansımalarından birkaçı sadece.

Türkiye artık küresel aktör, Erdoğan dünya lideri"

Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, ardından New York’ta BM Genel Kurulu Toplantılarında ülkemizin küresel barış vizyonunun dünya liderlerine ve kamuoyuna etkin şekilde anlatılması... — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) September 23, 2022

Türkiye'nin baş döndüren diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna iştirak etmek üzere gittiği ABD'nin New York kentinde sürdürdü.

Erdoğan, 15 Eylül'de ulaştığı Semerkant'ta ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Akşam zirveye katılan liderlerle "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Semerkant'taki temaslarını tamamlayan Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

20 Eylül'de BM Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.