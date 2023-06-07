Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı'na seçildi

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur seçiminde de oylamada 586 milletvekili oy kullandı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

TBMM Başkanlığı seçiminde 3. tura geçildi

Üçüncü turda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 3. turda 321 oyla 30. TBMM Başkanı seçildi.

Oylama sonrası Meclis'e seslenen Kurtulmuş şunları söyledi:



Bugün gerçekleştirdiğimiz TBMM Başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Fevkalade önemli meclisin başlangıcını yapıyoruz. 2023 sadece bir tarih olmanın ötesinde aziz milletimizin varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu. Türkiye bu yüzyılda büyük kazanımlar elde etti. TBMM'nin kabul ettiği iki temel özelliğinin altını çizmek isterim. TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve Kurtuluş Mücadelesini kazanmıştır. Bu savaşın öncüleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle yad ediyoruz.



"Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte kuracağız"



TBMM'nin 1. meclisinden bize kalan iki değer vardır. Birincisi tam bağımsız Türkiye hedefine kitlenerek ileriye doğru yürümektir. İkincisi ise ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an önce kurtarmak, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmaktır. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız sürece hep beraber omuz ve destek vereceğiz. Bu sadece seçim sırasında söylenmiş bir slogan değildir. TBMM'yi bir kavga mekanı olmaktan kurtarmak bizim görevimizdir. Her alanda partimizin görüşlerini dile getireceğiz ama asla elimizi yumruk şeklinde tutmayacağız ve Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuracağız. Yeminleri yaparak göreve başlayan bakanlara başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizmek isterim. Milletimiz seçimlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir kere daha onay verdiğini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak tescil etmiştir.