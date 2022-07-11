Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'da!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Türkiye heyeti Srebrenitsa’da düzenlenen anma törenlerine katılırken Kurtulmuş, soykırımın 27. yıldönümünde Potocari Anıt Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

"Srebrenitsa katliamında, şu salonun içerisinde dışarısında, şehrin içerisinde dışarısında dolaşan, insanları katleden insanlıktan çıkmış o canileri sanki hissediyor gibiyiz"

Kurtulmuş ve beraberindeki ekip önce Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı Potocari'deki eski akü fabrikasında yer alan anı defterine taziyele mesajlarını yazdı.

Kurtulmuş daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Potocari Anıt Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Kurtulmuş konuşmasında katliamda sessiz kalan batı dünyasına sert mesajlar verdi.

Kurtulmuş'un konuşmasından başlıklar;

"Bir daha böyle acıların yaşanmaması için bu soykırımın suçlularının hepsinin uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmaları şarttır"

"Bu suçların, soykırımların bir daha yaşanmaması için nefret suçlarının, ırkçılığın, ayrımcılığın ve özellikle islamofobyanın artık insanlık tarihinde, insanlık için müşterek olarak mücadele edilmesi gereken alanlar olarak görülmesi gerek"

"Birlikte barış içerisinde yaşamak, insanlık onuruna saygı göstermek, karşısındaki de en az kendi kadar değerli görmek konusunda insanlığın ortak bir eğitim çabası içinde bulunması kaçınılmaz bir zorunluktur"

"Katliamın öncesinde sonrasında ve katliam sırasında uluslararası camianın gösterdiği sessizlik, kararsızlık, çaresizlik ve en acısı da "duyarsızlık", hala hafızalardadır hala kayıtlardadır"

"Srebrenitsa katliamında, şu salonun içerisinde dışarısında, şehrin içerisinde dışarısında dolaşan, insanları katleden insanlıktan çıkmış o canileri sanki hissediyor gibiyiz"

Numan Kurtulmuş programı öncesinde sosyal medya hesabındanbir mesaj yayınlamış ve katliamda ölenleri anmıştı.

Kurtulmuş sosyal medya mesajında;

"Yoldaşları “mavi kelebekler” olan #Srebrenitsa'lı anneler, halen evlatlarını ve eşlerini arıyorlar… İnsanlığın yok olduğu Avrupa tarihinin o karanlık katliam günlerini acıyla tel'in ediyor, şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanetler niyaz ediyoruz." dedi.