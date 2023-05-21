Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemlerde yeni müjdeler gelecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başkent Kulisi" programında soruları yanıtladı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AK Parti, olacak her seçime hazır, hazırlıklı ve bütün imkanlarıyla yeniden seçime yoğunlaşabilme becerisini kazanan bir partidir."

"Geçtiğimiz 3-4 yılı değerlendirmek lazım. Türkiye 2 büyük dalgayla karşı kaşıya kaldı. Birisi pandemiyle ortaya çıkan küresel ekonomik durumlar. Diğeri ise Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte gelen başta gıda ve emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişler."

"Bu sorunlar yokmuş gibi davranmıyoruz. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki çoğu da bizden kaynaklanmayan bu ekonomik gelişmeler kapanarak devam edecek."

'Yeni müjde' mesajı

Karadeniz doğal gazı ve Gabar'daki petrolün bulunması gibi önümüzdeki dönemlerde yeni müjdeler gelecek.

"Erdoğan kazandığı takdirde taşlar daha da yerine oturacak"

"Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanınca ekonomik olarak taşlar daha çok yerine oturacak. Dışarıdaki yatırımcılar da çok daha uzun vadeli bakabilecek. Esas belirsizlik öngörülemezlik Kılıçdaroğlu tarafında.

Türkiye'de demokratik gelişmeleyle ekonomik gelişme eş zamanlı. Bu iki koşul bizim vazgeçilmez temel şartlarımızdır. Onun dışında halkın öncelikleri günün şartları ne gerektiriyorsa onlar yapılacak."

CHP'nin ittifak yaptığı küçük partiler

"Ben başından itibaren CHP'ye bu partilerden çok büyük bir destek gelmeyeceğini bildiğini söylüyorum. Daha çok bu partiler üzerinden muhafazakar seçmene hitap edip ordan devrişecekleri tırnak içinde söylüyorum "meşruiyet" arayışıydı."

"AK Parti'ye en az 1 kere oy verenlerin oranı %67"

"Türkiye siyasetinde geleneksel olarak 35-65 dengesi vardır. Kamuoyu araştımalarında baktığınız zaman AK Parti'ye en az bir kez oy vermiş olanların oranı yüzde 67. Biz seçimden sonra bunu bu seviyelere nasıl çıkartırız diye çalımalarımıza odaklanacağız."

"Önümüzdeki dönemde ilk meselemiz afet sonucunda şehirlerin ayağa kaldırılması olacak."