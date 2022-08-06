Numan Kurtulmuş İsrail'i kınadı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Siyonist İsrail güçlerinin abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye gerçekleştirdiği, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin vahşice katledildiği saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

"Siyonist İsrail güçlerinin abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye gerçekleştirdiği, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin vahşice katledildiği saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür.

Dünyanın görmezden geldiği bu saldırıları durdurmak aslında insaf, vicdan ve adalet sahibi olması gereken uluslararası camianın en temel vazifesidir.

Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür. Dünyanın görmezden geldiği bu saldırıları durdurmak aslında insaf, vicdan ve adalet sahibi olması gereken uluslararası camianın en temel vazifesidir."