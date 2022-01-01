Numan Kurtulmuş: Helalleşmeyi gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız önce kendi arkadaşlarınıza şöyle bir fren yapın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programında "AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider" başlıklı konuşma yaptı.

"Kur’an-ı Kerim eğitimine 'Ortaçağ zihniyeti' demek, çağ dışılıktır, gericiliktir, yobazlıktır ve son derece karanlık bir CHP zihniyetidir."



🔹AK Parti Genel Başkanvekili @NumanKurtulmus, CHP'nin Kuran-ı Kerim'e ilişkin sözlerine tepki gösterdi:pic.twitter.com/dcJsVUKqMd — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 1, 2022

En temel özelliklerinin kendilerini yenilemeleri ve milletle bağlarını kuvvetlendirerek yollarına devam edebilmeleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Önümüzde 2023 ve 2024 seçimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu seçimlerin sadece AK Parti için değil, bu aziz davayı yüklenmiş olan siz değerleri kardeşlerimiz için değil, bütün Türkiye için ve hatta abartısız bir şekilde söylemek gerekirse tüm dünya için önemli olduğunun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Seçim çalışmalarını kuvvetlendirmek için safları sıkı tutmaya, nereden gelip nereye gidildiğini hesap etmeye gerek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Özellikle karşımızdaki ittifakın ve özellikle o ittifakın ana unsuru olan Cumhuriyet Halk Fırkasının, Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl bir anlayış içerisinde olduğunu bilip bunu göz önünde bulundurarak adımlarımızı çok daha hızlı, çok daha kuvvetli bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'da geçtiğimiz yerel seçimler öncesinde verilen sözler hepiniz ve bütün İstanbulluların kulağındadır. İstanbul'da 'Eğer bizi seçerseniz bir tek vatandaşımızı bile sokağa bırakmayacağız, bu bir namus sözüdür' diyenlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra nasıl binlerce insanı haksız hukuksuz yere kapının önüne koyduğunu hepiniz biliyorsunuz."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" çağrısı

Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Helalleşme" çağrısını da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde son zamanlarda milletin farklı kesimleriyle yapmış oldukları yanlışlıklar dolayısıyla helalleşme sözü veren Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanına rağmen, aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski CHP'nin fikriyatını dile getirenlerin var olduğunu görüyorsunuz. Biz helalleşmeden bahsetmenin, eğer bu seçim manevrası değilse eğer bu bir seçim taktiği değilse gerçekten önemli olduğunu, değerli bulduğumuzu ifade etmiştik ama helalleşmeden önce, milletin geniş kesimlerini mağdur eden Cumhuriyet Halk Partisinin zihniyeti dolayısıyla da milletten özür dilenmesinin şart olduğunun altını çizerek ifade etmiştik. Bunları çok konuştuk ama gördük ki bırakın geçmiş dönemde yapılan yanlışlıklardan dolayı özür dilemeyi, bırakın 27 Mayıs Darbesi'ne alkış tuttuklarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisinin özür dilemesini, bırakın 28 Şubat'ta postal yalayıcılığı yapan Cumhuriyet Halk Partisi fikriyatından dolayı özür dilemeyi, bırakın 28 Şubat sürecinde İstanbul'daki ikna odalarının mucidi olan Cumhuriyet Halk Partisinin o eski hem de etkili kadın milletvekilinin bir şekilde hala CHP'nin saflarında durmasını, bırakın bir il Belediye Başkanının Avrupa'daki faşist partilerde bile görülmeyecek, aşırı ırkçı partilerde görülmeyecek şekilde 'Ben yabancılardan su parasını 10 katı fazla alırım, onların nikahını da 100 bin liraya kıyarım.' şeklindeki açıklamalarını, bırakın hem de en makullerinden biri olduğunu zannettiğimiz eski bir bakanın 'Ben bir mahkemede başörtülü yargıç ya da savcı görürsem o mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini düşünürüm.' diyerek çifte standartlı ayrımcı bir tezi ortaya koymasını... Bütün bunların hepsinden özür dilemeyi bugüne kadar beklemiştik, ama öyle görünüyor ki CHP aynı CHP, Cumhuriyet Halk Fırkasının zihniyeti aynı zihniyettir."

CHP'li Özel'in okul öncesi Kur'an eğitimine yönelik sözleri

Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş dönemindeki Kur'an eğitimine yönelik sözlerini de hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yüzde 99'u Müslüman olan milletin kutsal kitabı olan Kur'an eğitimini hedef alarak 4-6 yaşındaki çocukların okul öncesi eğitimlerini hazmedememiş olduğunun dışa vurumunu her şekilde anlatarak, ama ondan daha da önemlisi Kur'an eğitimini Ortaçağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti gerçekten son derece karanlık, son derece Ortaçağ'ı temsil eden bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in eğitimini Ortaçağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz... Hem Türkiye'de halkın geniş kesimleriyle barışmaktan bahsedeceksiniz hem de bu barışmanın en temel unsurlarından birisi olan milletin manevi değerleri üzerinde yeniden kenetlenmeyi göz ardı ederek Kur'an eğitimini karşınıza alacaksınız. Ancak sadece Kur'an eğitimini karşısına almak değil, Kur'an ile yoğrulan bir eğitim sisteminin bir 'Çağ dışı zihniyet' olduğunu ifade etmek esas çağ dışılıktır, esas gericiliktir, esas yobazlıktır ve Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya koymuş olduğu bir zihniyettir."

Bu zihniyetin neredeyse iki asırdır aynı argümanla konuştuğunun altını çizen Kurtulmuş, Batı karşısında Osmanlı'nın geri kalmasının gerekçesi olarak da benzeri örnekler gösterildiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, "Bu zata şunu da söylemek lazım: O kadar cahilce söylenmiş bir sözdür ki tamam siyasi bakımdan gözünüz kararmış bunları söylüyorsunuz ama şöyle bir uygarlık tarihini okuyun, medeniyet tarihine gidin bakın. Dünyanın en büyük medeniyetlerinden ikisi olan birisi doğudaki Maveraünnehir medeniyeti, diğeri de Avrupa'nın en batısında, Avrupa'daki tarihçilerin bile Avrupa rönesansının kaynaklarından biri olarak gösterdiği Endülüs Emevilerinin nasıl geliştiğine bakın." dedi.

Milletin değerleri ve inançlarını "Ortaçağ karanlığı" diye nitelendirenlerin, Hasan El-Harakani'ye, Harezmi'ye, İbni Haldun'a, Uluğbey'e, Ali Kuşçu'ya, Mimar Sinan'a, Hacı Bektaşı Veli'ye ve Hacı Bayramı Veli'ye bakmasını isteyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanına ifade etmek isteriz ki eğer helalleşmeyi gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız önce kendi arkadaşlarınıza şöyle bir fren yapın. Bu arkadaşlarınızın her gün milletten özür dileyecek, milletin değerleriyle kavga ve mücadele görüntüsü içerisinde bazı sözleri sarf etmelerinin önüne geçin. Bu millet her sözden ciddiyet bekler. Helalleşme sözünü ortaya atıp ondan sonra bildiğiniz o eski 28 Şubat zihniyetini, o eski Batıcı zihniyeti ortaya koymasını da bu millet ibretle takip eder. Güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Milletin değerlerini, milletin medeniyetini sahiplenerek bugünlere kadar getiren bu siyasi kadronun bundan sonra da çok güçlü olmak gibi bir mecburiyeti vardır. onun için diyoruz ki sakın gevşemeyin. Sakın ha bunlar nasılsa bir şekilde hesaplaşıyorlar başka bir şekilde milletin değerleriyle barışıyorlar sakın zannetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi aynı Cumhuriyet Halk Partisidir. Nasıl namus sözü vermelerine rağmen binlerce vatandaşı kapının önüne koydularsa hiç şüpheniz olmasın ki zihinlerinin arkasında hala 28 Şubat'ın o karanlık, Ortaçağ zihniyetli ikna odaları vardır. Hala zihinlerinin arkasında başörtülü vatandaşlarımızdan rahatsızlık duyan o maalesef gerici, yobaz zihniyetleri vardır."

Kurtulmuş, 2023, 2053 ve 2071 derken bunun sadece slogan olsun diye söylenmediğinin altını çizdi. 2023, 2053 ve 2071'in Türkiye'nin ortak tarihinin parçası olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Fırkası bu kadar ilericiydi de niye 2053'ten 2071'den bahsedemedi. Çünkü onların bir gelecek vizyonu yoktu, onların bu ülke ileriye gitsin gelişsin diye de bir vizyonu yoktu." ifadelerini kullandı.

"AK Parti bir dava hareketidir"

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin dört özelliğinin hiç unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bugün çatısı altında siyaset yaptığınız bu siyasi hareket, bir siyasi parti olmanın ötesinde ve onun çok üstünde bir dava hareketidir. Yeniden büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi kurmak için yola çıkmış olan bir dava hareketidir. Bu hareket, yeryüzünde hakkaniyete dayalı bir dünya sistemi kurmak için mücadele eden bir dava hareketidir. Birinci özelliği budur. İkinci özelliği sadece geçmişin partisi değil. Geçmişten aldığı güçle ilhamla geleceği kurmak üzere yola çıkmış olan ve Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmak için çok mesafe almış olan bir siyasi harekettir. Bu hareketin üçüncü büyük özelliği sadece bir zümrenin, bir grubun, bir coğrafyanın değil bütün Türkiye'nin hatta bütün mazlum milletlerin partisi olmasıdır ve son olarak dördüncü özelliğimiz AK Parti milletten aldığı oyla millet adına yetkiyi kullanarak, devleti millet adına yöneten, millete hizmetkar bir siyasi partidir. Bu 4 özellikten birisi olmazsa o partinin adı AK Parti olmaz."

Siyasetlerinin aslı ve esasının "iddia", "irade" ve "ahlak" olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu üç temel yönelişin de asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gönüllerine girdiğimiz milletin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız ve her gün daha fazla kardeşimizi kazanarak yolumuza devam edeceğiz." cümlesinin 2023'ün anahtarı olduğunu belirtti.

Parti teşkilatına seslenen Kurtulmuş, 2023'e giderken hataları varsa onlardan uzaklaşacaklarını, eksiklikleri tamamlayacaklarını, safları sık tutacaklarını, üyelerini çoğaltarak yollarına devam edeceklerini, teşkilatlarda eksiklik varsa bunları tamamlamak için canla başla gayret edeceklerini, teşkilata emek verenleri tekrar davet ederek çalışmaların içerisine koyacaklarını ve yeni insanlar kazanarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 2021'de yaklaşık 1 milyona yakın yeni üye yaptığını belirterek, partisinin 11 milyon 194 bin kişilik üyelerden müteşekkil bir gönüllüler ordusu olduğunu sözlerine ekledi.