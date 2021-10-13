Numan Kurtulmuş, "Emperyalist güçler Ortadoğu'yu karıştırarak güç devşirmek istiyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Valiliğini ziyaret edip, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Mahmut Demirtaş ile bir süre basına kapalı olarak görüşen Kurtulmuş, ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

"Türk’ün kaderi, Kürt’ün kaderinden ayrı değildir."

Medeniyetler beşiği Mardin’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, emperyalist güçlerin Ortadoğu’da karışıklık yaratarak güç devşirmek istediğini söyledi. Kurtulmuş, "Bu coğrafyada insanların tamamının geleceği, ırkların tamamının geleceği, mezheplerin tamamının geleceği dostluktan, kardeşlikten, ittifaktan ve dayanışmadan geçiyor. Her kim ayrılık söylüyorsa, her kim bu bölgede birtakım grupların biri birinden ayrılmasının peşinden koşuyor bilerek veya bilmeden bu işe alet oluyorsa bilin ki bölge halklarının hayrına hiçbir şey söylemiyor. Çünkü biliyoruz ki, Türk’ün kaderi, Kürt’ün kaderinden ayrı değildir. Çünkü biliyoruz ki Arap’ın kaderi, Kürt’ün kaderinden ayrı değildir. Çünkü biliyoruz ki, Sünni'nin kaderi Şii’nin kaderinden ayrı değildir." dedi.

"Dünya ekonomi politiğinde yeni bir dengenin kurulmakta olduğunu görüyoruz"

"Avrupa Birliği içerisindeki farklılıkların telafi edilerek başka bir güç merkezi haline gelme çabaları. Rusya’nın hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de önemli bir güç olmak için ileriye doğru atmış olduğu adımlar. ABD’nin, Asya’daki ülkelerin, Afrika’daki ülkelerin çok topyekûn, bu anlamda özellikle içinde bulunduğu bölgeyi de ilgilendiren yeni bir güç dengesi, yeni bir güç denklemini kurmak üzere olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu anlamda dünya ekonomi politiğinin eski alışkanlıklarının kökten değişeceği bir dönemin içerisine çoktan girdik. Bu dönemin içerisinde özellikle birçok alanda yeni rekabet alanları ortaya çıkıyor. Hatta bu rekabet alanlarının birkaç adım sonra da çatışma alanları haline dönüşmesi kaçınılmazdır. Biz bunu belki 15- 20 sene evvel söylüyorduk. Dünyanın bu gidişatı böyle olursa su savaşları, enerji savaşları ve özellikle gıda savaşlarının olması kaçınılmazdır diyorduk. Şimdi bunların önümüze çıktığı bir dönem var. Ve dünya ekonomi politiğinde yeni bir dengenin yeni bir denklemin kurulmakta olduğunu görüyoruz. Daha zor bir döneme geçtiğimizi görüyoruz. Dünyadaki üretimin, üretim merkezlerinin değişmekte olduğunu görüyoruz. Lojistik ve özellikle ulaşım imkanlarının çok ciddi şekilde fotoğraf değiştirdiğini görüyoruz. Ve sadece bunu bir resim olarak önünüze koymak istiyorum."

"Bu coğrafyanın amiral gemisi, bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye’dir."

"Silah vermeseydiniz bu kadar çok lojistik sağlanmazsa bu DEAŞ örgütü dediğiniz örgüt nasıl ortaya çıkacaktı. Ya da hemen burnumuzun dibinde ellerine silah tutuşturulan PYD’si, YPG’si, nasıl ortaya çıkacaktı, Suriye’yi, Irak’ı hallaç pamuğu gibi atacaktı. Ya da Afrika’nın ortalarında, daha bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline 10 binlerce dolarlık silahları verip onları Boko haram vs. örgütlendiren kimlerdir. Bu kirli oyunun arkasında dünyadaki siyasetteki değişimin denge değişiklerinin içerisinden bazı ülkeler kendilerine güç devşirmek istiyorlar. Bu coğrafya bereketli hilalin tam da kilit taşıdır. Anadolu coğrafyası, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Filistin toprakları, Afrika’nın kuzeyine kadar olan coğrafya tarih boyunca güç merkezlerinin savaş için tutuştuğu ve kimin daha etkili olursa dünyada etkili olduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın amiral gemisi, bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye’dir. Türkiye’nin bu bölgede güçlü durması, ayakları üstünde güçlü durması ve çevresindeki değişikliklerden etkilenmeden büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yoluna devam etmesi, sadece Türkiye’nin hayrına değil, başta komşularımız Suriye ve Irak olmak üzere bütün bölge halklarının hayrınadır."