Numan Kurtulmuş: “Dünyanın en hareketli bölgesindeyiz. Bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak zorundayız.”

Ulusal Birlik Partisi, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Lefkoşa Concorde Hotel’de Ortak Basın Toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs bizim için mirastır ve biz bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız.

KKTC uluslararası alanda daha çok tanınacak ve daha çok duyulacaktır. Hep birlikte bunun gerçekleşmesi için çalışacağız.

Azerbaycan'ın bugün burada olması bizler için çok ama çok önemli.

3 Devlet, 1 Millet diyoruz. Bu bizler için son derece önemli. 3 Devletin en önemli partilerinin iş birliği için bir araya gelmesi, tarihi bir dönemin başlangıcı.

Önümüzdeki dönem hem ülkelerimiz hem de devletlerimiz için çok önemlidir.

Dünya ve doğal olarak da bölgemiz çok kritik süreçlerden geçiyor. Dünyanın en hareketli bölgesindeyiz. Bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak zorundayız. Durduğumuz anda düşeriz.

Bu işbirliği bölgedeki barış ve esenliğe katkı sağlayacaktır.

Bu sıradan bir toplantı değildir. Önemli adımların başlangıcıdır. Birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Bu birliktelik 3 devlet için de hayırlara vesile olacaktır.

Kıbrıs'ta tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ın güçlü olması Doğu Akdeniz'de güçlü bir Türk varlığının olması anlamına geliyor.

