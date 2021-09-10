Numan Kurtulmuş: Diyanet laikliğin teminatıdır

Kurtulmuş, düzensiz göçmenler, aşı karşıtlığı ve son dönemde sıkça tartışılan Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına ilişkin düşüncelerini açıkladı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı laikliğin teminatıdır."

Muhalefetin, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı'nın dua etmesine yönelik laiklik tartışması başlatmasına değinen Kurtulmuş, "Türkiye geçmişte ceberrut laiklik uygulamalarından çok çekti. Geçmiş dönemde dini hayat, dini düşünce üzerinde kurulan baskılar itibariyle bütün bu tartışmaların artık geride kalmış olması gerekirdi. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı laikliğin teminatıdır. Ülkenin laik yapısını görmemiz için bakacağımız kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'dır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'de önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Din adına her kafadan bir ses çıktığı, herkesin kendini din adına otorite olarak ortaya koyduğu bir keşmekeşin ortaya çıkmaması için Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de yaşanan müslümanlığın birikimi ve değerleri üzerinde oluşturulmuş bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığının laiklik tartışmasına konu edilmesini eleştiren Kurtulmuş, "Diyanet İşleri'nin varlığını eleştirmek laikliği anlamamak demektir. Bizim insanımız yeni bir dükkan ya da yeni bir bina açtığı zaman bununla ilgili kurban keser, sadaka verir ya da iki üç kişi bir araya gelip dua eder. Böyle bir geleneğe sahip milletin, millete hizmet edecek yargı binasının açılışında dua etmesi de son derece tabi olarak karşılanması gerekirdi." dedi.

"Dünyanın en önemli üç sorunundan biri de bu..."

Düzensiz göçmen ve mülteci sorununun dünyanın en önemli üç sorunundan biri olduğunu belirten Kurtulmuş, sorunun uluslararası bir soruna dönüştüğünün altını çizdi. Dünyanın bütün zenginliğinin Kuzey Yarımküre'de toplanmaya başladığını söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki şartlar bu şekilde devam ederse küresel göç artarak devam edecektir." dedi.

Düzensiz göç sorununun diğer nedeni olarak büyük devletlerin hegamonyacı yaklaşımını işaret eden Kurtulmuş Afganistan'da yaşananları örnek verdi. Kurtulmuş, "Afganistan'ın önce Ruslar, ardından Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı bugün Afganistan kaynaklı bir göç olgusundan bahsedecek miydik." dedi.

Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Kurtulmuş, Avrupa'nın mültecilere karşı tutunduğu sert tavrı hatırlattı. Kurtulmuş, "Gariban Suriye halkı orada hayatta kalabilmek için göç etmek mecburiyetinde kaldı. İlk gelebildikleri yerlerden birisi burası, burayı aşabilirse de Avrupaya gitmeye çalışıyor. Biz bir Yunanlı gibi davranamayız. Botunu batırıp ölüme terk edemeyiz. Bunlar bizden eman dilemiş insanlar, bizim tarihimiz bunun örnekleriyle doludur." dedi.

"Aşıdan başka bu işi çözebilecek bir tedbiri olan varsa buyursun söylesin"

Aşı karşıtlığı hakkında önemli mesajlar veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Pandemi meselesi sadece Türkiye'nin uğraştığı bir mesele değil. 8 milyar insan bu sıkıntı ile uğraşıyor. Dünya bugüne kadar tıp alanında geldiği seviyeyi ve teknolojik imkanlarını sonuna kadar zorlayarak bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bütün bilim dünyası seferber olmuş durumda. Kusura bakmasınlar ama bunlar bir köşede oturarak ahkam kesilecek konular değil. Eğer aşıdan başka bu işi çözebilecek bir tedbiri olan varsa buyursun söylesin." ifadelerini kullandı.