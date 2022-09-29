Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını yanıtlıyor.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya ekonomik tarihinin yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıyayız. Pandemi de bu duruma tuz, biber ekti. Bu türbülans sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, gelişmiş ülkeleri de oldukça kötü etkiledi.

Büyüme vurgusu

Öyle görünüyor ki Türkiye ekonomisi 2022 yılını %7,5'luk bir büyüme oranı ile geride bırakacak. Pandemi sürecini ya frene basarak; daralarak idere edecekti, ya da bu süreçte bütün olumsuz faktörlere rağmen gaza basarak yoluna devam edecekti. Türkiye bunu seçerek, büyüyerek, gelişerek bu süreci geride brakmıştır. İstihdam rakamlarımız pandemi öncesi dönemin üzerine çıkmıştır.

Birinci önceliğimiz tezgâhı dağıtmamak

Türkiye'de doğal olarak bu sürecin başından itibaren çok hassas çok dikkatli bir süreci yürütmek mecburiyetindeydi. Bunun için ben de bu uyarıyı yapmak durumunda kaldım. İnsanlık bu tür krizleri daha evvelde yaşadı. 2009'daki Avrupa'daki finansal kriz, Asya'daki kriz. Burada şunu gördük. Tezgâhı dağıttırmayan ülkeler üretim kabiliyetini, fabrikalarını atölyelerini çalışır vaziyette tutan ülkeler az da olsa zarar görebilir ama başarılı bir şekilde çıkabilirler. Bizim ilk anlamda birinci önceliğimiz buydu, tezgâhı dağıtmamak.

Asgari ücret açıklaması

Bu yılın başında beklentilerin çok üzerinde bir asgari ücret rakamı vardı. Fiyat artışlarıyla birlikte, vatandaşın alım gücünü artırmak adına on yıllar sonra yapılmamış bir şey yapıldı ve asgari ücrete aynı yıl içinde ikinci zam yapıldı. Herkesi tatmin edebilecek ölçüde bir asgari ücret rakamının açıklanacağını söyleyebilirim. Eldeki imkanların fırsat verdiği ölçüde devletimiz gereken iyileştirmeyi yapacaktır.

Döviz kuru

Dolar şu anda başta euro olmak üzere bütün uluslararası para birimleri karşısında değerlendi. Bu ABD ekonomi bakımından da geçici bir durumdur. Bu anlamda bunun belli bir noktada dengeli bir noktaya ulaşması ekonomi işleyişinin doğal sonuçlarından olacaktır. İlla şu kararla bu kararla düzelmesi değil, küresel ekonomideki sistemin doların düşmesini belli bir noktaya getireceğini biliyorum.

Belli bir noktada duracağını ümit ediyoruz. Burada esas mesele doların fiyatının nasıl uluslararası bir piyasada nasıl gerçekleşeceğini biz bilemiyoruz. Dolayısıyla bizim elimizdeki imkanlarla, şu anda ekonomide ortaya çıkan bu sorunları çözebilmek esas marifet budur. Mesela biz Türkiye bakımından para politikalarının imkanlarını, maliye politikalarının imkanlarını kullanırız. Yani elimizdeki imkanları seferber ederek özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın bu yüksek hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezilmesini önleyecek tedbirler alabiliriz.

Sosyal konut projesi

TOKİ'nin yaptığı son kampanyada devlet alım gücü olmayan, normal şartlarda ev alması mümkün görünmeyen vatandaşlarımıza ucuz imkanlarla kolay ulaşabilecekleri bir fırsat sunmayı teklif ediyor. 5 milyona yakında başvuru olmuş. Bize ait olan imkanları sonuna kadar seferber ederek vatandaşımızın alım gücünün artırılmasını, korunmasını sağlamak ve enflasyon canavarının altında ezilmemesini sağlamak kısa vadede yapılabilecek şeyler budur. Ama bunu yaparken de ilk sorduğumuz soru Türkiye'nin üretim kabiliyetini yitirmeden, uluslararası alanda özellikle yüksek teknolojiler başta olmak üzere kabiliyetini kaybetmeden bu süreçte devam etmesi temin etmemiz gerekiyor. Bu istikamette ana hedefimiz budur.

Ukrayna-Rusya

Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi ekonomik meselelerdir. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinden sonra Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu küresel vizyon ve sayın cumhurbaşkanımızın küresel liderliğidir. Aşağı yukarı dünyanın bütün ülkeleri bakımından Türkiye arabuluculuk yapabilecek, Ukrayna ile de konuşabilen tek ülkedir. İstanbul'da nihai anlaşma için bir görüşme kalmıştı. Birileri savaşın devam etmesini istediği için savaş uzadı.

"ABD bu savaşın bitmesini istemedi. Ukrayna'ya destek verdi"

Sonuçta iş Avrupa'ya dayanıyor. Avrupa'da dar gelirliler için hayatın nasıl idam ettirileceğine dair sorular sorulmaya başlandı. Burada savaşın sonlandırılması değil, bizim 20-30 yıldır konuştuğumuz sorunlar ortaya çıktı. Su krizi, enerji krizi, gıda krizi. Küresel bir kıtlık ortaya çıktı. Türkiye insani bir süreç izleyerek tahıl koridorunun açılmasına ön ayak oldu. Türkiye'nin bu süreçte güçlü büyük bir ülke olmaktan başka şansı yoktur.

TOGG

Bu tür alanlarda spekülatörlerin olduğunu biliyoruz. Özellikle otomobil fiyatlarında. Bununla ilgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. Yeri geldiğinde de güncellemeler yapılıyor. Bunun en önemli araçlarından biri de Türkiye'nin yerli otomobilini üretmesidir. TOGG çıktığında piyasalar dengelenecektir.

Sanayileşme oranındaki sorunlarını Türkiye aştı. TOGG'un ortaya çıkması geç kalınmış bir sorun. İhanetler zincirini çok geç aşabilmiştir Türkiye. Bugün İHA/SİHA'larımız varsa hiç kuşkusuz Türkiye'nin geldiği nokta bellidir.

Sadece TOGG olarak görmemek lazım, Türkiye otomotiv yan sanayide de sınıf atlayacaktır. Bu bir yoldur, bir istikamettir. Türkiye artık üretelim zihniyetine gelmiştir. Bence en önemlisi Türkiye olağanüstü bir özgüven kazanımı elde etti.

Anketler

Bizim avantajımız şu. Ne yaptığımızı biliyoruz. Vizyonlarımız belli değil. Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek için adımlar atıyoruz, vatandaşımızda bunları görüyor. Siyaseti belirleyen vatandaşların talepleridir. En büyük özelliğimizde bu. Vatandaşlarımızın taleplerini dinler ve siyaseti de buna göre şekillendiririz.

Biz bütün çalışmalarımızı, bütün hedefimizi, bütün planlamamızı 1. turda inşallah bu işi bitirerek sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhurbaşkanı seçmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."