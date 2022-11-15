Numan Kurtulmuş: Böyle bir hainlik olabilir mi!

Kurtulmuş, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain, menfur terör saldırısı nedeniyle milletçe büyük bir hüzün ve yas içerisinde olduklarını belirterek, olayda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Hastanede tedavi gören yaralıların bir kısmının taburcu edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Dilerim ki geri kalan yaralılar da en kısa sürede taburcu edilirler ve böylece bu saldırıda yaralanmış olan kardeşlerimiz de tekrar hayata tutunurlar. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe gösterdiğimiz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız, diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen, terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci de atlatacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesele sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyorsa inşallah ümit ediyoruz ki en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin de yakalanmasını, arkasındaki güçlerin de yakalanmasını temenni ediyoruz. Bütün birimlerimiz gayretle meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabalıyorlar. Büyük bir olağanüstü gayret gösteriyorlar."

"Türkiye öyle ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir"

Bazı ülkelerin artık terörü kendi milli menfaatlerinin bir aracı olarak kullandıklarını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzunca bir süredir adına da vekalet savaşları dedikleri yani vekil tayin ettikleri taşeron örgütler üzerinden, çevreler üzerinden, maşalar üzerinden sadece Türkiye'yi değil, dünyayı karıştırıyorlar. Türkiye olarak teröre çok bedel ödemiş, çok canı yanmış bir ülkeyiz. Yaklaşık on binlerce insanımızı 40 yılı aşkın bir süredir devam eden terörde kaybetmiş olan bir milletiz. Ama çok şükür hem Türkiye'nin içerisinde, hem Türkiye'nin dışında, sınır dışında Türkiye düşmanı olan, bu aziz millete düşmanı olan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi veriyoruz. Eninde sonunda mutlaka milletimiz kazanacaktır. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin hepsi Allah'ın izniyle Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında dize geleceklerdir. Türkiye öyle ona buna pabuç bırakacak bir ülke değildir. 85 milyon olarak, tek vücut olarak, tek bir şekilde hedefimizi istikametimizi inşallah bütün bölgede, bütün yeryüzünde terörün ortadan kaldırılması için dikkatlerimizi teksif ediyoruz."

Kurtulmuş, özellikle Türkiye'nin son günlerde, son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar elde etmesinden rahatsızlık duyan bazı çevrelerin olduğunun aşikar olduğuna işaret ederek, "Bunların da bazı Türkiye düşmanı gruplara, terör çetelerine destek verdiği de cümle alemin bilgisi dahilindedir. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüze hep beraber devam edeceğiz. Türkiye'nin her alanında ortaya koymuş olduğu bu başarıyı daha da ileriye götürerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın teröre karşı kaybedilmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşallah kuracağız." ifadesini kullandı.

"Allah, bizi bu birlik ve beraberlik içerisinden, dayanışma ruhundan mahrum bırakmasın. İnşallah hep beraber Türkiye düşmanlarına karşı mücadele ederek bu ülkeyi daha da ileriye taşıyalım" diyen Kurtulmuş, herkesi şehit olanların ruhuna Fatiha okumaya davet etti.

"Teröre destek vermek insanlık suçudur"

Kurtulmuş, vekalet savaşları denilen kavramın son 15-20 yıldır kullanılan bir kavram olduğunu hatırlatarak, "Bunun Türkçesi şudur; elini sıcak sudan, soğuk suya sokmadan maşaları kullanarak, bu bölgeyi, bu coğrafyayı ve dünyanın farklı bölgelerini bir şekilde kontrol etmektir." dedi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 40 yıldır mücadele ettiğini anlatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"İçecek bir yudum temiz suyu olmayan, elinde yarım lokma temiz ekmeği olmayan Afrikalı insanların eline, on binlerce dolarlık silahları vererek Boko Haram diye bir örgütü kurduran kimlerdir? DEAŞ diye bir örgütü kurdurup burada bu bölge halklarının başına bela edenler ve birkaç ay içerisinde Suriye'nin, Irak'ın neredeyse tamamını işgal edecek duruma getirenler kimlerdir? PKK'yla, PYD'yle 40 yıldır uğraşıyoruz. Eruh baskınından beri bu millet canıyla, kanıyla, malıyla teröre karşı mücadele veriyor. 1970'lerin başından itibaren PKK'ya ve ardından da şimdi PYD'ye destek verenler kimlerdir? Bunlara kim silah verir? Kim istihbarat desteği sağlar? Kim lojistik destek sağlar? Ülkelerinin başkentlerinde bunlara siyasi faaliyetler yapsınlar diye kimler zemin hazırlar? Sorunun cevabını bulursanız terörün de arkasındaki gerçek güçleri bulmuş olursunuz."

Terörün sadece birkaç hain, insanlık düşmanı caniden ibaret olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Onların arkasında lojistik, istihbari, siyasi ve her türlü askeri desteği verenler, terörün sadece Türkiye bakımından değil, dünyadaki esas sorumlularıdır. Tek bir cümle söylüyorum. Bu güçler teröre destek vermekten vazgeçsinler. Bir hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terörist kalmaz. Bu kadar açıktır." sözlerini sarf etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, teröre destek vermenin insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu insanların ne kabahati var? Sivil insanlar şu caddede bizim gibi rahat bir şekilde güneşli bir pazar günü aileleriyle dolaşıyorlardı. Böyle bir hainlik olabilir mi? Böyle bir insanlık düşmanlığı olabilir mi? Bunun üzerinden hangi siyasi güç elde edeceksiniz? Bu soruların cevabını bu milletimiz gayet iyi biliyor. İnşallah sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün güçler Türkiye'ye karşı bu operasyonları yapmaktan vazgeçinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kurtulmuş, daha sonra İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda esnaf ziyareti yaparak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.