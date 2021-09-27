Numan Kurtulmuş: Başörtüsü ile üniversiteye gelinmesi ayıp kabul edilirdi

AK Parti 107. Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı için Kocaeli'nde bulunan Kurtulmuş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. Kurtulmuş, “Üniversitelerde çok basit meseleleri konuşuyorduk. Başörtüyle üniversitelere gelinmesi büyük ayıp olarak kabul edilirdi” dedi.

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından önemli satır başları:

Kurtulmuş, "İlimden üstün gelen şey hikmettir."

“Türkiye’nin geleceği güçlü bir eğitimden geçiyor. Buradan yetişecek gençlerin ülkemiz geleceğiniz güzel eserler bırakacağına inanıyorum. Üniversite’nin kent ile bütünleşmesi gerekir. Şehrin insanlarıyla bağ kurması gerekir. Bizler büyük bir medeniyetin birikimine sahibiz. İlimden üstün gelen şey hikmettir. Bilginin tüm insanlığın faydasına olması gerekir. Allah hepimiz için irfan ve hikmet yolunu açık eylesin”

Başörtüsü sorunu

"Birkaç sene sonra uzay tatil köyleri olacak. Felsefe yapabilecek robotlar olacak. Fakat yeryüzünde huzur var mı? Hayır. Bunun olmaması bilgi eksikliği değil hikmet eksikliğidir. Kim bu değerlere yaklaşırsa yükselir, kim uzaklaşır ise yok olur. Adalet insan toplumlarında dengedir. Denge şaşarsa adalet olmaz. Adalet çadırın ana direğidir. Üniversitelerde çok basit meseleleri konuşuyorduk. Başörtüyle üniversitelere gelmesi o tarihte bir büyük ayıp olarak yerini almıştır. Büyük bir özgürlük kısıtlaması ortaya koyuldu”

Kurtulmuş, "İslam medeniyetinin yükselişi Anadolu topraklarından çıkacak"

"Sürekli daha ileri, daha güçlü bir noktaya gideceğiz. Bunları kısa bir ders mahiyetinde sizlere ve kendime anlatmak için buradayım. Büyük İslam medeniyetinin yükselişi Anadolu topraklarından çıkacak, yol gösterecektir. Allah, bu milletin gençlerinin ufkunu aydınlatsın. Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’ye öncülük eden sayılı ilim yuvalarından olmasını ümit ediyorum."