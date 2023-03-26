Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin masasındaki son anketleri açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı.

Deprem ve sel felaketlerinin ardından girilen seçim sürecinde mitinglerin yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, ''Etkili ve gürültüsüz bir kampanya olacak.'' dedi.

Emekli maaşı 7 bin 500 TL



Kurtulmuş emekli maaşına yapılan zamma ilişkin, ''Milletin masasında olup da AK Parti'nin masasında olmayan bir şey yok. Bunlardan biri EYT'ydi. Emekli maaşları konusunda da böyle bir çağrı var. Bu tür şeyler düzenlemeler için çok az bir vaktimiz vardı. Bu yüzden milletin masasında ne varsa ıskalamadan ele almaya çalışıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

''Türkiye'nin her bölgesinde kentsel dönüşüm yapacağız''

Kutulmuş, kamunun bundan sonraki meselesinin deprem bölgesi olacağını belirterek ''Bilim odaklı ulusal risk planı için çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Risk planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili çalışmaların da yapıldığını kaydeden Kurtulmuş, planları seçim beyannamesinde yer alacağını bildirdi. Kurtulmuş, ''Tüm şehirlerimiz için de bu risk planını yapıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinde kentsel dönüşüm yapacağız'' diye ekledi.

Yeniden Refah Partisi



Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının sürpriz olmadığını belirten Kurtulmuş ''Eşyanın tabiatına uygun olan gerçekleşmiştir. Hayırlı olsun, ben bunun Cumhur İttifakı'na büyük bir sinerji kazandıracağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın mutabakat metnine ilişkin, hassasiyetlerin en azından bir kısmının kaleme alındığını ifade etti.

3 dönem kuralı ve bakanların milletvekili olması

Önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğunu belirten Kurtulmuş, 3 dönem kuralının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini rahatlatmasının yanında partiye yenilenme ve değişim katacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, bakanların milletvekili aday adaylığına ilişkin ''Bakan arkadaşlarımızın önemli bir kısmı siyasetten gelmeyen arkadaşlarımız. Siyasette büyük bir mesafe aldılar. Büyük bir liderin yanındaydılar. Çok ciddi bir şekilde tecrübe kazanacak ve millete etkisi ve faydası olacak.'' ifadelerini kullandı.

Milletvekili aday adaylıkları

Kurtulmuş, milletvekili aday adayı olanlara teşekkür ederek, yer belirtmenin ve talibim demenin önemine değindi.

Kurtulmuş sözlerine ''AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde Meclis'te yer alacaktır.'' ifadelerini ekledi.

Cumhur İttifakı

Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik Kurtulmuş, ''Cuma günü bitti, artık kendi logosuyla Cumhur İttifakı'na hiçbir parti katılamaz. Cumhur İttifaklı ilkeler üzerinde konuşulmuş ve durulmuş bir ittifaktır. Bundan sonrada bu ilkeler üzerinde birleşecek tüm partilere kapımız açıktır. Ortak anlayış içinde bütünleşmek isteyen herkese kapımız açıktır.'' dedi.

Kurtulmuş, ''Türkiye'nin bu yeni merkezinde yer almak isteyen tüm partilere kapımız açıktır.'' dedi.

''Partimiz de önde, Sayın Cumhurbaşkanımız da öndedir.''

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin en zor seçimi olduğunu vurgulayarak AK Parti'nin yaptığı son anketlerde AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu söyledi. AK Parti masasındaki son anketlere ilişkin, ''Partimiz de önde Sayın Cumhurbaşkanımız da öndedir.'' ifadelerini kullandı.