Numan Kurtulmuş, 29 Ekim'de 1. TBMM binasında konuşma yapacak

Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek kutlamalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki II. Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Mehteran Birliği, TSK Karma Bandosu ve Azerbaycan Askeri Bandosu tarafından geçit töreni öncesinde TBMM ön bahçede düzenlenecek mini konserde İstiklal Marşı ve Yüzüncü Yıl Marşı da icra edilecek.

Kortej yürüyüşünde 16 Türk devleti bayrağını taşıyan Tarihi Saygı Bölüğü de yer alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. Meclis binasında konuşacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın seslendirileceği ve Seğmenler gösterisinin yapılacağı, Cumhuriyetin ilan edildiği I. TBMM Binası'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma gerçekleştirecek.

“Belgelerle Cumhuriyet'in 100.yılı"

Cumhuriyetimizin 100. Yılı şerefine TBMM Şeref Salonu'nda "Belgelerle Cumhuriyetin 100. Yılı” isimli sergi de vatandaşlarla buluşacak.