Nükhet Duru'dan tepki çeken sözler!
Şarkıcı Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum" dedi.
Şarkıcı Nükhet Duru, Bir giyim firmasının Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonu, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen defileyle tanıtıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Duru'nun bir soruya verdiği yanıt ise tepkilere neden oldu.
Kadınların tayt giymesinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum." dedi.
"Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız"
Sosyal medyadan bu açıklamaya tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, Duru'nun tercih ettiği kıyafetleri hatırlatıp kadınların giyimine karışmaması gerektiğini dile getirdiler.