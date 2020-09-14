NTV muhabiri Serkan Kaya koronavirüse yakalandı
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, koronavirüse yakalandığı açıkladı.
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."
Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı...— Serkan Kaya (@serkankaya__) September 14, 2020
PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor...
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