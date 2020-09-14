NTV muhabiri Serkan Kaya koronavirüse yakalandı

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."