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NTV muhabiri Serkan Kaya koronavirüse yakalandı

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, koronavirüse yakalandığı açıkladı.

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."

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