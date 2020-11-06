NTV muhabiri anons çekerken bina yıkıldı
NTV Muhabiri Özden Ekuş’un Bayraklı’da bulunan Cambazoğlu Apartmanı’nın kontrollü bir şekilde yıkımı sırasında anons yaparken bina aniden yerle bir oldu.
İzmir’de meydana gelen depremde ağır hasar gören ve acilen yıkılması gereken binaların yıkımı sürerken çarpıcı bir an yaşandı.
İzmir Bayraklı'da deprem ağır hasarı gören binaların yıkımına devam ediliyor. Onlardan birisi de Cambazoğlu Apartmanı'ydı. Kontrollü yıkım devam ederken bina tam anlamıyla yerle bir oldu. NTV ekibinden Özden Erkuş ise o sırada yayındaydı.
Binanın yıkılması sırasında ortalığı bir anda toz bulutu kapladı. İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Bayraklı’da onlarca ev yıkıldı ya da ağır hasar aldı.
Muhabir yayındayken bina yıkıldı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 6, 2020
🔹İzmir depreminde ağır hasar alan bir bina NTV muhabiri anons çekerken yıkıldı. pic.twitter.com/QMwJsqTLne
Yorumlar