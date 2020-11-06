NTV muhabiri anons çekerken bina yıkıldı

İzmir’de meydana gelen depremde ağır hasar gören ve acilen yıkılması gereken binaların yıkımı sürerken çarpıcı bir an yaşandı.

İzmir Bayraklı'da deprem ağır hasarı gören binaların yıkımına devam ediliyor. Onlardan birisi de Cambazoğlu Apartmanı'ydı. Kontrollü yıkım devam ederken bina tam anlamıyla yerle bir oldu. NTV ekibinden Özden Erkuş ise o sırada yayındaydı.

Binanın yıkılması sırasında ortalığı bir anda toz bulutu kapladı. İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Bayraklı’da onlarca ev yıkıldı ya da ağır hasar aldı.