Noviçok'lu ajan saldırısında gelişme

İngiliz savcılar, Noviçok adlı sinir gazıyla, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın hedef alındığı saldırıyla ilgili olarak Denis Sergeev isminde bir casusu daha davaya dahil etti. Sergeev'in operasyonun yöneticisi olduğu ve Rus askeri istihbaratının GRU timindeki üst düzey bir yönetici olduğu düşünülüyor.

Saldırıda Dawn Sturgess adlı bir kişi ölmüş ve bir polis memuru da ağır yaralanmıştı.



Noviçok gazı nedir?

Peki ismi acımasız suikastlerde ismi geçen ölümcül Noviçok gazı nedir?

Noviçok, Rusça'da 'yeni gelen' anlamına geliyor

VX ve Sarin gazlarından biraz daha farklı bir bileşime sahip zehir seviyesi oldukça yüksek bir sinir gazı ailesinden geliyor.

Kimyasal madde, 1970'ler ve 80'lerde Sovyetler Birliği'nde geliştirildi.

Noviçok'un beyindeki sinirleri ya da sinirlerle kaslar arasındaki bağlantıyı kopararak ölüme yol açtığını belirtiyor. Solunum kaslarını felç ederek dakikalar içerisinde kalbi durduruyor, zehirli kimyasalın vücuda uygulanmasının ardından nöbet geliyor.