Novak: Trabzonspor iyi bir sözleşme önermedi

Trabzonspor'da oynadığı dönemde attığı gollerle adından söz ettiren Çek futbolcu Filip Novak, önemli açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR'UN HÜCUM FUTBOLU BANA UYDU"

Bordo-mavili takımın oynadığı hücum futbolunun kendisine fayda sağladığını ifade eden Novak, “Trabzonspor’un hücuma dönük futbolu beni etkiledi ve bana uygun bir ortam yarattı. Rakip sahaya geçmek adına serbestliğim vardı, hocanın da bununla ilgili bir sıkıntısı yoktu.

Trabzonspor’da hoca ile aramda beni santrfora koyabileceğine dair şakayla karışık konuştuk. Sadece Real Madrid’den Sergio Ramos benden çok gol attı. Bu çok güzel bir duygu.” dedi.

"TRABZONSPOR KIŞIN İYİ BİR SÖZLEŞME ÖNERMEDİ"

Trabzonspor’un yeni sözleşme önerme konusunda çok geç kaldığını söyleyen Çek futbolcu, “Bana eğer kışın daha iyi şartlarda bir sözleşme önermiş olsalardı, kalırdım. Ama bunu yapmadılar. Sonrasında Fenerbahçe bana uyan teklifiyle geldi. Özellikle benim de isteğim olan üç yıllık kontrat vardı. Bunu değerlendirip, kabul etmeye karar verdim.” diyerek sözlerini tamamladı.