Nou Camp'ı Limak İnşaat restore edecek!
Barcelona, futbol tarihinin en önemli stadyumlarından biri olan Nou Camp'ın yenilenmesi için Limak İnşaat ile anlaştı. Kulüp, stadın haziran ayında restore çalışmalarına başlatılacağını duyurdu.
İspanya La Liga futbol takımı Barcelona, Nou Camp'ın yenileme çalışmaları için Limak İnşaat ile anlaştıklarını duyurdu. Kulüp haziran ayında restore çalışmalarının başlatacağını açıkladı.
Barcelona Kulübü bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaparak, Limak İnşaat'ın Nou Cam Stadı'nın haziran ayında başlanacak restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiğini duyurdu.
Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in Limak Holding'in kurucu ortaklarından olduğu biliniyor.
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