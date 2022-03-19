Norveç'te NATO'ya ait Amerikan uçağı düştü:4 ölü

Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının dün saat 18.00 sularında "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi. Kazada uçakta bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi.