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Norveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Norveç’te, sokakta yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, başkent Oslo'da, bir kişinin elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ettiği, bunun üzerine, devriye gezen ekip aracının saldırganı durdurmak için harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, saldırganın araca saldırıp kapıyı açmaya çalıştığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Saldırganın bir polis memurunu yaraladığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayın terörle bağlantılı olduğuna dair bilgi olmadığı kaydedildi.

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