Norveçli yıldızdan Fenerbahçe'ye veda!

Fenerbahçe'de bekleneni tam anlamıyla veremeyen Norveçli Joshua King, veda ettiğini duyurdu.

Joshua King veda mesajında, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerine yer verdi.