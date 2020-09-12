Norveç'e giden Alexander Sörloth, hala Türkiye'ye dönmedi

Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Beşiktaş'a konuk edecek olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor.

TELEFONLARI AÇMIYOR

Norveç Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden ve Uluslar Ligi maçlarında oynadığı futbolla klasını konuşturan golcü futbolcu, henüz Türkiye'ye dönmedi.

TRT Spor'un haberine göre; Telefonlarını açmayan 24 yaşındaki futbolcunun, nerede olduğu bilinmiyor.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde, Norveçli golcünün maçı kaçırabileceği belirtildi.