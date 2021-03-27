Norveç - Türkiye! Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası elemelerine müthiş bir başlangıç yapan A Milli Takım, ikinci maçında Norveç deplasmanına çıkıyor.

Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, salgın kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

Eksikler

Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik bu maçın kafilesinde yer almadılar. Bir diğer savunma oyuncusu Ozan Kabak rahatsızlığı nedeniyle son antrenmana çıkamadı.

Norveç'te sakatlığı düzelen Martin Ödegaard'ın görev alması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Norveç: Jarstein, Svensson, Ajer, Strandberg, Meling, Thorsby, Midtsjo, Ödegaard (Thorstvedt), Sörloth, Hauge, Haaland

Türkiye: Uğurcan, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz