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Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Norveç büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. Açıklamada "Kuran yakma eylemine izin verilmemesini bekliyoruz" denildi.

Açıklamada "Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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